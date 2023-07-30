الأمن الإنساني.. الشرطة تنقل مريضة من شقتها بالقاهرة للمستشفى

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

في لفتة إنسانية، استجابت الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يُفيد استغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة "مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين" للمستشفى لإجراء عملية جراحية.

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ والتقابل مع المُبلغة "نجلتها" وتم إخراج والدتها من الشقة محل سكنها ومساعدتها وتوصيلها لسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

تقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.