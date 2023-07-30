اليوم السابع
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الأزهر الشريف ينعى العالم الدكتور السعيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء

الأحد، 30 يوليو 2023 05:03 م
الأزهر الشريف ينعى العالم الدكتور السعيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء الراحل الدكتور السعيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء
كتب ـ لؤى على

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نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور السعيد السيد عبادة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد عن 89 عامًا.
 
وأكد الأزهر الشريف، أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان أنموذجا في العطاء وخدمة علوم الدين واللغة ونشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي والتضلع من تراثه، وقد رحل هذا العالم المكين بعد أن قدم مكتبة علمية ثرية بالكتب والمؤلفات والتحقيقات العلمية الرصينة التي ستظل مقصدًا ومنهلًا لطلاب العلم. 
 
والأزهر الشريف إذ ينعى العالم الجليل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وطلابه وجموع المسلمين في كل مكان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
 
 
 

الازهر الشريف

هيئة كبار العلماء

البلاغة



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