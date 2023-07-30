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الأرصاد السعودية: رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة

الأحد، 30 يوليو 2023 06:00 ص
الأرصاد السعودية: رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة السعودية
أحمد علوى

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نبه المركز الوطني للأرصاد الجزية السعودى في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعا للأمواج ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتر .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع وبدر وينبع والعلا والعيص ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .

كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس من أتربة مثارة على محافظات الحناكية والمهد وخيبر ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية ( 3 - 5 ) كيلومتر .

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 10 صباحا ، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .

 


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