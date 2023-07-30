الأرصاد السعودية: رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة

أحمد علوى

نبه المركز الوطني للأرصاد الجزية السعودى في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعا للأمواج ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتر .