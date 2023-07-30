الأجهزة الأمنية تنجح في كشف ملابسات العثور على جثة وضبط المتهم

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بالعثور على جثة شخص مجهول بدائرة القسم وبها جروح متفرقة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه (له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم) وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لسابقة حدوث مشاجرة بينه والمجنى عليه لخلافات مالية بينهما تعدى خلالها المجنى عليه بالضرب دون إصابات فعقد العزم على التخلص منه بقتله وأنه قام باستدراجه للمنطقة محل العثور على جثته بزعم إنهاء الخلاف وتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.