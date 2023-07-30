اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الأثار فى منشأة ناصر: هدفنا تحقيق الثراء السريع

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن الشخصين المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة منشأة ناصر، اعترفا بارتكاب الواقعة بهدف العثور على قطع أثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون.

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط (شخصان ، مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما" وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 متر - الأدوات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.