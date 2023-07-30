اطمن.. إزاي تقدم بلاغ لمباحث الاتصالات لو تعرضت لنصب إلكتروني

كتب - أحمد عبد الهادى

وفرت أجهزة الدولة عدة طرق حديثة لمساعدة المواطنين في كل الأوقات للابلاغ عن الجرائم الإلكترونية، بسبب حالات النصب، وجرائم الابتزاز التى تقع عليهم عبر الإنترنت والمكالمات.

ويمكن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتعمل إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين، في تقديم الخدمات الأمنية في سهولة ويسر.

* بلاغ لمباحث الاتصالات:

يمكن تقديم بلاغ لمباحث الاتصالات، عن طريق الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية مع إحضار البطاقة الشخصية الدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك من جريمة، ويمكن تقديم بلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم، على بوابة وزارة الداخلية، على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من خلال اللينك التالي: