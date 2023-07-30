استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الأهلى والداخلية فى دور الـ 16 لكأس مصر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والداخلية فى المباراة المقرر لها مساء اليوم الأحد، باستاد الكلية الحربية فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

وكان الأهلي قد فاز على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة الكأس، قبل أن يعود إلى مسابقة الكأس عقب الانتهاء من خوض مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز.

وينوي مارسيل كولر خوض مباراة الداخلية باللاعبين الأساسيين، بعدما حصلوا على راحة خلال الأيام الماضية قبل مباراة المصري في ختام مشواره بالدوري، على أن يمنح راحة تامة لكل اللاعبين عقب الانتهاء من مباراتيه في كأس مصر حال تخطي الداخلية ومواجهة إنبي في دور الثمانية في أول أغسطس المقبل.

تحصل قناة أون تايم سبورت على الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري وكأس مصري، وبدورها ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والداخلية يوم الأحد المقبل بالدوري.