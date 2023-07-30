إجراءات مشددة ضد عيادة أسنان ومعمل تحاليل لإلقائها مخلفات طبية بشوارع نجع حمادى

قنا صابر سعيد

قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اتخاذ إجراءات قانونية، ضد عيادة أسنان ومعمل تحاليل، لقيامهم بإلقاء مخلفات طبية خطرة، فى أحد شوارع مدينة نجع حمادى شمال قنا.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إنه وصلنا إخطار من قسم النظافة والتجميل بالوحدة المحلية بوجود كمية كبيرة من النفايات والمخلفات الطبية الخطرة بأحد شوارع المدينة وتحديداً شاع عمر مكرم ومحيط شارع المرور.

وتابع أنور، وعقب عرض الأمر من قبل إدارة شئون البيئة، تم تكليف الكيمائية أمانى صلاح، مدير إدارة شئون البيئة، بسرعة الفحص والعرض، لتقصى الحقيقة ومعرفة مصدر النفايات الطبية الخطرة، والتى تم التخلص منها بطرق غير صحية و إلقائها بصناديق القمامة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وتبين من التقصى والتحرى، أن النفايات لعيادة أسنان، معمل تحاليل طبية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقالت أمانى صلاح، مدير إدارة شئون البيئة، إن القانون المنظم لحماية البيئة تنص على غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، بالاضافة إلى الغرامة بالسجن لمدة عام أو بإحدى العقوبتين أو كلاهما.

وأضافت مدير إدارة شئون البيئة، بأن هذه النفايات الطبية الخطرة تتسبب فى تلوث بيئى وخطورة أكبر على عمال النظافة الذين يتعاملون مع نقل المخلفات البيئة مما تؤثر على الصحة العامة لديهم وتجعلهم أكثر عرضة لنقل الميكروبات والأوبئة والجراثيم.