أوكرانيا تغير عطلة عيد الميلاد الرسمية إلى 25 ديسمبر للتخلى عن التراث الروسي

كتبت: نهال أبو السعود

قررت أوكرانيا تغيير عطلة عيد الميلاد الرسمية إلى 25 ديسمبر، خلافًا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، التي تحتفل بها في 7 يناير، في محاولة للتخلي عن التراث الروسي والتباعد بين البلدين المتورطين حالياً في الحرب، وفقا لصحيفة الجارديان.

يسلط مشروع القانون الذي وقعه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الضوء على الخلاف المتعمق بين الكنائس في كييف وموسكو منذ بدء الصراع.

جاء في ملاحظة تفسيرية لمشروع القانون على موقع البرلمان الاوكراني: "الكفاح الدؤوب والناجح من أجل هويتهم يساهم في رغبة كل أوكراني في أن يعيش حياته مع تقاليده وأعياده الخاصة".

احتفلت الكنيسة تقليديًا بعيد الميلاد في 7 يناير، في نفس الوقت الذي احتفلت فيه الكنيسة البطريركية في موسكو ، والتي أعطت مباركتها لهجوم بوتين على أوكرانيا.

ووفقا للتقرير، البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ، هو مؤيد بارز لبوتين وقال إن الجنود الروس الذين قتلوا سيتم تطهيرهم من كل ذنوبهم. وفي العام الماضي ، سمحت الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا للمصلين بالاحتفال بعيد الميلاد في 25 ديسمبر.

وقالت المذكرة إن الغرض من القانون الجديد هو "التخلي عن التراث الروسي بفرض احتفالات عيد الميلاد في 7 يناير".

كانت أوكرانيا تحت القيادة الدينية لموسكو منذ القرن السابع عشر على الأقل ، لكن جزءًا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية انفصل عن موسكو في عام 2019 وقال فرع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المدعوم من روسيا إنه قطع العلاقات مع موسكو في مايو 2022.

يعد نقل الاحتفالات إلى 25 ديسمبر جزءًا من عملية وطنية أكبر لتفكيك رموز روسيا والاتحاد السوفيتي في أوكرانيا.