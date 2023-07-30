أخبار الاقتصاد اليوم.. هيئة الاستثمار: حظر فرض رسوم جديدة على المستثمرين

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 30-7-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، أكد حسام هيبة أن الهيئة بدأت بالفعل في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهمها حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها.

حظر فرض رسوم جديدة على المستثمرين إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار

عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً موسعًا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، لبحث سبل تطوير العمل بالمنطقة، بحضور المهندس إيهاب محي الدين، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة.

وأكد حسام هيبة أن الهيئة بدأت بالفعل في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهمها حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفًا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف دعم المستثمرين من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من الموافقات المطلوبة للتأسيس ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.

الإسكان: طرح أعمال صيانة سكن موظفى العاصمة الإدارية ببدر

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 3 مناقصات عامة لأعمال الصيانة للعمارات وأجزائها المشتركة لعدد 376 عمارة سكن مصر بمشروع زهرة العاصمة " سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر " مرحلة أولى بالمدينة، وكذا أعمال الأمن و الحراسة للمشروع، بجانب أعمال الأمن والحراسة لمشروع 53 عمارة ضمن سكن مصر المرحلة الأولى بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم طرح منفذ بيع "كانتين" بمساحة 18 م2 داخل مقر الجهاز بنظام مقابل الانتفاع، لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 16/8/2023.

وأشار المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه تم طرح أعمال النظافة العامة وتشمل (محور جمال عبدالناصر – منطقة سكن مصر – منطقة الإسكان الاجتماعي – مركز خدمات سكن مصر – شوارع مركز خدمات الإسكان الاجتماعي – طريق الهضبة داخل المدينة بطول 4 كم )، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

الضرائب: على الممولين تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على التواصل المستمر مع الممولين وتوعيتهم بكافة مستجدات الشأن الضريبي، مطالبًا الممولين بضرورة القيام بتحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وذلك لتيسير التواصل معهم، لافتًا إلى أن الممولين الذين يقومون بتقديم إقراراتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وهم ممولي كل من مركز كبار الممولين ( 2) بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، وكذلك ممولي مركز كبار ومتوسطي الممولين وجه قبلي بالغردقة، وممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، وممولي المأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع، وكذلك ممولي المأموريات التسع التابعة لمنطقة القاهرة ثان سيقومون بتحديث بياناتهم على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg

وأشار إلى باقي الممولين بباقى مأموريات الجمهورية والذين يقومون بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية،عليهم تحديث بياناتهم من البوابة

غرفة صناعة الحبوب تطمئن المواطنين: مخزون القمح يتجاوز 5.5 شهر

أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية انه بالرغم من إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الا أن الدولة المصرية نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج .

وصرح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين العديد من الخطوات الاستباقية لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى الى 1500 جنيه، الأمر الذى ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من 3.8 مليون حتى الآن كما نجحت وزارة التموين في تنوع مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة منها دول "فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا" وغيرها من الدول الأخرى، مما أدى الى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للقمح لأكثر من 5.5 شهر.