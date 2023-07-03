وكيل صحة الإسماعيلية يتابع أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أشاد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بإقبال المواطنين على المشاركة بمبادرة 100 يوم صحة بالعيادات المتنقلة والفرق الثابتة وجهود الفرق الطبية من بداية الحملة وحتى الآن، وارتفاع مؤشر الأداء للفرق بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، جاء ذلك خلال جولته المرورية اليوم لتفقد أعمال المبادرة الرئاسية 100يوم صحة ضمن خطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد والاجازات بمدينة الإسماعيلية.

بدأ وكيل وزارة الصحة جولته اليوم الإثنين، بتفقد عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة، والمتمركزة بميدان المطافى بالإسماعيلية، في حضور الدكتورة نهله تعيلب منسق الحملات الرئاسية والدكتورة هويدا مرسي مدير إدارة الإسماعيلية الصحية وتابع خلالها انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، كما التقى بالمواطنين لمعرفة رأيهم فى المبادرة وابداء اى مقترحات او ملاحظات لديهم وتنفيذها وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة.

واستكمل "حطب" جولته بالمرور على العيادة المتنقلة المتمركزة بأبو عطوة وحرص على متابعة مؤشرات التردد على العيادة المتنقلة، والتأكد من توافر الأدوية واجراء جميع الفحوصات الطبية للمواطنين والإحالة للمستشفى اذا تطلب الأمر وأيضا التسجيل الالكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وأكد وكيل وزارة الصحة ان مديرية الصحة بجميع اداراتها تقدم كل الدعم للمبادرة التي تم إطلاقها يوم الأحد قبل الماضي على مستوي الجمهورية ،وان الفرق الطبية المشاركة تعمل وفق خطة انتشار لتغطية كل مواطن على أرض المحافظه ؛لتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية.