وزارة الإعلام الفلسطينية: جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين لإخفاء جريمته فى "جنين"

وشارك في مراسم تشييع جثمان الشهيد حسنين، مُحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وأقيمت له جنازة عسكرية شارك بها أفراد الأجهزة الأمنية في منطقة "البيرة" الملاصقة لرام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلته الكائن في حي المصايف برام الله لوداعه، قبل الصلاة عليه في مسجد العين، ثم مواراته الثرى في مقبرة البيرة.

وكان الشاب حسنين وهو من قطاع غزة يسكن في مدينة "رام الله"، قد أصيب برصاصة في رأسه، أطلقها جنود الاحتلال باتجاهه أثناء تواجده مع عدد آخر من الشباب، خرجوا في مسيرة عفوية عند مدخل منطقة البيرة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر حتى اللحظة على مدينة جنين ومخيمها.