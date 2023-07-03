اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 03:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الإعلام الفلسطينية: جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين لإخفاء جريمته فى "جنين"

الإثنين، 03 يوليو 2023 03:01 م
وزارة الإعلام الفلسطينية: جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين لإخفاء جريمته فى "جنين" قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى يستهدف بشكل مُباشر الصحفيين فى "جنين" ومُخيمها، فى مُحاولة لإخفاء جريمته المتواصلة منذ فجر اليوم وأدت لاستشهاد 8 مواطنين وإصابة أكثر من 50 آخرين. 

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن محاصرة الطواقم الإعلامية لأكثر من ساعتين داخل منزل بالمُخيم، والتعرض للصحفيين بالرصاص، والاستيلاء على كاميرا وجهاز بث وتفجيرهما يأتي ضمن سياسة إخفاء جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 

وخاطبت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين وكل المُنظمات المدافعة عن حرية الرأي لتوفير الحماية العاجلة لفرسان الحقيقة، وعدم انتظار ساعة الصفر وتكرار جريمة اغتيال ريحانة الإعلام الفلسطيني، شيرين أبو عاقلة، على أرض مُخيم جنين. 

وفى سياق متصل شيّع المواطنون الفلسطينيون، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد محمد حسنين (21 عامًا)، والذي ارتقى صباح اليوم برصاصة في الرأس من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لدى قمع الاحتلال مُظاهرة خرجت للتنديد بالعدوان على مدينة "جنين" ومُخيمها. 

وشارك في مراسم تشييع جثمان الشهيد حسنين، مُحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وأقيمت له جنازة عسكرية شارك بها أفراد الأجهزة الأمنية في منطقة "البيرة" الملاصقة لرام الله. 

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلته الكائن في حي المصايف برام الله لوداعه، قبل الصلاة عليه في مسجد العين، ثم مواراته الثرى في مقبرة البيرة. 

وكان الشاب حسنين وهو من قطاع غزة يسكن في مدينة "رام الله"، قد أصيب برصاصة في رأسه، أطلقها جنود الاحتلال باتجاهه أثناء تواجده مع عدد آخر من الشباب، خرجوا في مسيرة عفوية عند مدخل منطقة البيرة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر حتى اللحظة على مدينة جنين ومخيمها.

 


وزارة الإعلام الفلسطينية

الاحتلال

قوات الاحتلال

فلسطين

جنين

مدينه جنين



الموضوعات المتعلقة

تزامنا مع عدوانه على "جنين".. الاحتلال الإسرائيلى يدقق فى هويات الخارجين من نابلس

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:02 ص

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:21 ص

كتيبة جنين تعلن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى بالرصاص والعبوات المتفجرة

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:25 ص

أبو مازن يترأس اجتماعا عاجلا للقيادة الفلسطينية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:50 ص

مجزرة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.. استشهاد 7 فلسطينيين فى عملية عسكرية للاحتلال فى جنين.. إسرائيل تستعين بالطيران الحربى والجرافات فى العملية.. ومصر تحذر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلى المستمر

الإثنين، 03 يوليو 2023 12:33 م

رئيس وزراء فلسطين: جرائم الاحتلال فى جنين ونابلس وغزة لن تجلب له الأمن

الإثنين، 03 يوليو 2023 12:22 م

احتدام حدة الاشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين في جنين مع جيش الاحتلال

الإثنين، 03 يوليو 2023 01:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة