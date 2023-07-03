نقل مراقب بلجنة بئر العبد الأزهرية بشمال سيناء للمستشفى لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة

شمال سيناء ـ محمد حسين

تعرض أحد المراقبين للأمتحانات بلجنة بئر العبد الأزهرية اليوم لوعكة صحية استدعت نقله بسيارة إسعاف للمستشفى التخصصى بالمدينة .

سجلت غرفة متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء تعرض مراقب دور من لجنة بئر العبد الأزهرية الي دوخة بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، نقل على إثرها إلى مستشفي بئر العبد التخصصي، وتم إجراء اللازم له طبيا حتى تماثل للشفاء وعاد لاستكمال عمله.

وشهدت اللجان انتظام الامتحانات بكافة لجان الشهادة الازهرية في محافظة شمال سيناء دون شكاوى، والمقيد بها 218 طالبًا وطالبة في القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء في 7 لجان على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة.



وأعلن محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الازهرية، أنه من خلال المتابعة تبين تغيب 20 طالبا عن أداء الامتحان اليوم ، لافتا أنه يبلغ عدد المقيدين 218 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 198 طالبا وطالبة بنسبة حضور بلغت 91%.



وأوضح أنه سبق انطلاق الامتحانات تجهيز اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية والتهوية المناسبة مع توفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية، ويتم متابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات .





