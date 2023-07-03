نفذوا 15 جريمة سرقة.. اعترافات لصوص بطاريات السيارات فى المنيا

كتب سليم على

كشف تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة بطاريات السيارات بمحافظة المنيا، إعترفوا بارتكابهم 15 واقعة بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

وطالبت النيابة رجال المباحث، بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وبحوزتهم 15 بطارية سيارة من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.