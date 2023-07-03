نائبة ديمقراطية: المحكمة الأمريكية العليا تتجه بشكل خطير نحو الاستبداد

كتبت ـ رباب فتحى

قالت عضو الكونجرس الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز إن المحكمة العليا المحافظة "تتسلل بشكل خطير نحو الاستبداد" ، مما أثار مجددًا السيناريو غير المحتمل لعزل القضاة بسبب الإجراءات الأخيرة.

وجاءت تعليقاتها بعد أيام فقط من إصدار أعلى محكمة في البلاد مجموعة من الأحكام المثيرة والواسعة النطاق التي تلغي العمل الإيجابي في الكليات وحقوق مجتمع الميم وبرنامج الرئيس الأمريكي، جو بايدن للإعفاء الطلاب من الديون.

وقالت لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، "هذه هي أنواع الأحكام التي تشير إلى زحف خطير نحو الاستبداد ومركزية السلطة في المحكمة. في الواقع ، لدينا أعضاء في المحكمة ومنهم القاضية، إيلينا كاجان ، يقولون إن المحكمة بدأت تتولى سلطة الهيئة التشريعية في الوقت الحالي. إنهم يوسعون دورهم في التصرف وكأنهم الكونجرس نفسه. وهذا ، في اعتقادي ، هو توسع في القوة يجب أن نركز عليه حقًا ، وخطر هذه المحكمة وإساءة استخدام السلطة ".

وفي إشارة إلى الفضائح الأخلاقية التي تورط فيها اثنان من القضاة المحافظين ، صموئيل أليتو وكلارنس توماس ، كررت أوكاسيو كورتيز الدعوات السابقة للكونجرس للنظر في عزلهم ، وهو الاقتراح الذي من شأنه أن يموت بمجرد وصوله إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وفي الوقت نفسه، يتمتع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ والمستقلون الذين يتجمعون معهم بأغلبية ضئيلة.

وأوضحت الشبكة، أن أليتو متهم بعدم الكشف عن هدايا من ملياردير يميني ضغط من أجل المحكمة لإنهاء برنامج بايدن للإغاثة من القروض. يُزعم أيضًا أن توماس قد أخذ هدايا غير معلن عنها ، من بين انتهاكات أخرى مزعومة ، مما دفع هيئة مراقبة الأخلاق الشهر الماضي لحثه على الاستقالة.

وقالت: "يجب أن نصدر إرشادات أخلاقية أكثر إلزاما وصرامة ، حيث نرى أعضاء من المحكمة العليا يحتمل أن يخالفوا القانون".