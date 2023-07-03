"مياه الإسكندرية" تعلن قبول دفعة جديدة لمدرسة المياه.. اعرف الشروط وخطوات التقدم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية ، قبول دفعه جديده من الطلاب المصريين الحاصلين على الشهاده الاعداديه العامه والأزهرية دور أول (بنين) فقط للعام الدراسى 2023 ، وذلك بالمدرسه الثانويه الفنيه الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحى للبنين بالاسكندرية.

على أن يبدأ تقديم الطلبات غدا وحتى 27 يوليو الجارى ، عبر البوابة الالكترونية لشركة مياه الشرب بالاسكندرية https://alexwater.com.eg

و متطلبات وتعليمات طلب الالتحاق الإلكتروني هى:

• اسم الطالب رباعي

• الرقم القومى للطالب

• تاريخ ميلاد الطالب

• المحافظة الصادر عنها الشهادة الاعدادية

• سنة الحصول على الشهادة الإعدادية (2023)

• رقم تليفون ولي أمر الطالب

• عنوان الطالب

• مجموع درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

والمرفقات المطلوب رفعها مع الطلب الالكترونى على الموقع هى (صورة استمارة نجاح الشهادة الاعدادية او بيان نجاح - صورة شهادة الميلاد - صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر وجه أمامى).

وشددت الشركة على ضرورة ملئ النموذج بعناية على الموقع الالكترونى والتأكد من صحة البيانات والمستندات المرسلة ،وأن اقصى حجم للمستند الواحد المرفوع هو 4 ميجا بايت، نوع الملفات المسموح بها (jpg -png- pdf )، يتم الاحتقاظ برقم الطلب لمتابعة باقى اجراءات التقديم على الموقع الالكترونى .

و بعد الحصول على رقم الطلب يتم الاحتفاظ به عن طريق تنزيل ملف (word) على جهاز الطالب وذلك للمساعدة على الاحتفاظ برقم الطلب فقط .