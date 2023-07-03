اليوم السابع
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مواعيد المترو ووقت خروج آخر قطار من المحطات الانتهائية

الإثنين، 03 يوليو 2023 05:04 م
مواعيد المترو ووقت خروج آخر قطار من المحطات الانتهائية مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة والذى يستمر بالعمل فى المواعيد المعتادة والتى تبدأ من 5.15 صباحا، وكذلك مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية.
 
 تبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5.15 صباحا.
 
 مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية:
 
• قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 م
• قيام آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 م.
• قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة 12:00 ص.
• قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة المنيب الساعة 12:00.
• قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 ص.
• قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة الكيت كات الساعة 12:04 ص.
 
 آخر موعد مقابله القطارات فى المحطات التبادلية:
 
• يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص.
• يتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.
• يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص.
 
 عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة:
 
• تقدر عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالى 1375 رحلة يوميا.
• عدد الرحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة 510 رحلة.
• عدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب 602 رحلة.
• عدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات 363 رحلة.

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