مواعيد المترو ووقت خروج آخر قطار من المحطات الانتهائية

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة والذى يستمر بالعمل فى المواعيد المعتادة والتى تبدأ من 5.15 صباحا، وكذلك مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية.

 تبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5.15 صباحا.

 مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية:

• قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 م

• قيام آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 م.

• قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة 12:00 ص.

• قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة المنيب الساعة 12:00.

• قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 ص.

• قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة الكيت كات الساعة 12:04 ص.

 آخر موعد مقابله القطارات فى المحطات التبادلية:

• يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص.

• يتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.

• يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص.

 عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة:

• تقدر عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالى 1375 رحلة يوميا.

• عدد الرحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة 510 رحلة.

• عدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب 602 رحلة.