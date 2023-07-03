منطقة الشرقية الأزهرية: لا شكاوى من امتحان الفيزياء للشهادة الثانوية

وشدد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، في بيان اليوم الاثنين، على ضرورة تنفيذ كافة الضوابط المعمول بها لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، لافتًا إلى منع الغش بكافة طرقه وأشكاله، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأوضح رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنه قد حاور الطلاب حول مستوى الأسئلة، وأن الطلاب أكدوا تطابقها للمناهج الدراسية وأن الأسئلة جاءت تقيس كافة المهارات، مؤكدًا على أن غرف المتابعة الفرعية لم تسجل أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في إدارتي الإبراهيمية وأبو كبير التعليمية الأزهرية؛ وذلك للاطمئنان على سير انتظام الامتحانات على الوجه الأكمل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الامتحان جاء من المقرر وأنه لم يتم رصد أية شكاوى.