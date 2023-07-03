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مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة نصف نقل بصحراوى البحيرة

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:27 ص
مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة نصف نقل بصحراوى البحيرة اسعاف
البحيرة - ناصر جودة

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لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين كدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون. 
 
وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة .
 
كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .
 
 

 


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