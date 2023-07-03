مصرع شخص وإصابة آخر فى حادثين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى طالب مصرعه غرقا بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد مصرع شخص غرقا في نهر النيل بإحدى القرى بمركز سمالوط المنيا

وبالانتقال تم انتشال الجثة الغريق وتبين أنها لطالب يبلغ من العمر 11 سنة، طالب، ومقيم بقرية بدائرة المركز، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة

كما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات عمليات النجدة، بانقلاب سيارة نقل ثقيل بوسط مدينة بني مزار، وتحديدا بشارع الجمهورية، مما أسفر عن إصابة شخص تم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتعطلت حركة المرور بالطريق لمدة نصف ساعة تقريبا.

انتقل رجال إدارة المرور والبحث الجنائي لرفع السيارة وتسير حركة السيارات بالطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.