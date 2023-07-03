اليوم السابع
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مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمى بالعياط

الإثنين، 03 يوليو 2023 06:14 م
مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمى بالعياط حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه إثر حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الاقليمى فى منطقة برشنت فى العياط، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى بالطريق فى العياط، وعلي الفور انتقل رجال المباحث و المرور إلى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث وفاة شخص وجري نقله إلي المستشفي المركزي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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