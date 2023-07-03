مشروعات حياة كريمة تزين قرى ونجوع محافظة أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل مبادرة الرئيس "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض محافظة أسوان، لتخدم القرى والمراكز والنجوع المختلفة والنائية وترسم الأمل والبسمة على وجوه المواطنين البسطاء فى هذه المناطق.

وتشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروعاً بمختلف قطاعات العمل العام منها 868 مشروعاً تم الانتهاء منها، فيما جارى العمل بـ1126 مشروعاً آخرين.

ويتوازى ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعاً للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (1)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (1)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (2)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (2)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (3)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (3)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (4)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (4)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (5)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (5)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (6)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (7)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (8)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (9)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (10)



مشروعات حياة كريمة فى محافظة أسوان (11)