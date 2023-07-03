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مسارات لذوي الهمم بالمسجد النبوي ونسك تحدد مواعيد دخول الروضة

الإثنين، 03 يوليو 2023 07:24 م
مسارات لذوي الهمم بالمسجد النبوي ونسك تحدد مواعيد دخول الروضة المسجد النبوى
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود أعمالها ومهامها اليومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال تنظيم دخول وخروج ضيوف الرحمن من وإلى المسجد النبوي.
 
وتعمل منذ دخول ضيوف الرحمن عن طريق الأبواب الرئيسية أو الفرعية للمسجد النبوي على تنظيم الدخول والحرص على عدم التكدس وجعل الممرات سالكة للجميع.
 
كما تعمل على تجهيز المسارات المخصصة للزوار إلى نقاط الفرز وتجهيز مسار للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والتأكد من التصاريح وتجهيز مربعات الانتظار والتأكد من جاهزيتها إضافة إلى تنظيم الزوار عند تفويجهم للروضة الشريفة بالتعاون مع قوة أمن المسجد النبوي وتشغيل الساعة الرقميه لاحتساب الوقت المحدد للزوار داخل الروضة الشريفة.
 
وبينت الإدارة استمرار العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق (نسك) ويكون الدخول لحملة التصاريح من الرجال والنساء ، ويكون تفويج الرجال للصلاة في الروضة الشريفة على فترتين من الساعة 11 ونصف صباحاً إلى صلاة العشاء ومن الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل إلى صلاة الفجر ، والنساء على فترتين من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحاً ومن بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل .

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