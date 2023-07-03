اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مركز تنمية المواهب يبدأ دورته الصيفية بدار أوبرا الإسكندرية

الإثنين، 03 يوليو 2023 06:53 م
مركز تنمية المواهب يبدأ دورته الصيفية بدار أوبرا الإسكندرية مركز تنمية المواهب بدار أوبرا الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت دار أوبرا الاسكندرية، بدء الدورة الصيفية لتنمية المواهب، خلال شهر يوليو الجاري تحت إشراف الدكتورة هدى حسني المشرف العام علي المركز الخاص بتنمية المواهب، ومدير دار أوبرا إسكندرية، وذلك على مدار ثلاثة أشهر، كما يستمر المركز في دوراتة طوال العام.
 
وذلك فى إطار إهتمام دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالمواهب الفنية الصغيرة بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى للبراعم والأجيال الجديدة بمدينة الثغر، والتي تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.
 
ويضم المركز نشاط فصول الباليه، الكمان، الجيتار، العود، الإيقاع، الغناء العربي، البيانو، الكورال، ذوى القدرات الخاصة وسوف يتم فتح فصول ل نشاط الرسم والفلوت لأول مرة بأوبرا الإسكندرية.
    
ومركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم نخبة من الأساتذة الإكاديميين ويحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية.
 
وأقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية في عام 2012 أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية، والتى تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم  وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.
 
 
 
 
 

الاسكندرية

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تنمية المواهب



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