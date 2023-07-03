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مركز المصالحة الروسي: 6 مقاتلات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية في سوريا

الإثنين، 03 يوليو 2023 02:00 ص
مركز المصالحة الروسي: 6 مقاتلات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية في سوريا قصف على سوريا
أحمد علوى

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أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بتنفيذ 6 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-15" و"إف-16" لسلسلة غارات جوية على محافظتي حمص وحماة في سوريا الأحد.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليج جورينوف، إن "4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز F-15 شنت غارة جوية بثمانية صواريخ موجهة على أهداف في محيط محافظة حمص ما بين الساعة 00:20 و00:30 منتصف الليل، كما ضربت مقاتلتان من طراز "إف-16" منشآت البنية التحتية في قرية مصياف بمحافظة حماة في سوريا بصاروخين موجهين ما بين الساعة 4:35 و4:39 فجرا".

وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية على المحافظات السورية ألحقت أضرارا مادية دون وقوع ضحايا أو جرحى.

 

 

 


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