مرشح جمهورى: ترامب وبايدن تجاوزا "تاريخ البيع".. وكامالا تضر فرص الرئيس

كتبت ـ رباب فتحى

قال المرشح الرئاسي الجمهوري كريس كريستي في مقابلة، إن كلاً من الرئيس الأمريكي جو بايدن وخصمه، الرئيس السابق دونالد ترامب، قد تجاوزا "تاريخ البيع" حيث يأمل حاكم نيوجيرسي السابق في إحداث تأثير في السباق الانتخابي لعام 2024.

في مقال رأي نُشر في صحيفة نيويورك تايمز، سألت مورين دود كريستي عن أفكاره حول المناقشات الأخيرة والمخاوف بشأن عمر بايدن في المنصب. واعتبر العديد من الناخبين أن سنه وصحته العقلية مصدر قلق لكثير من الناخبين بعد إعلان الرئيس عن حملة إعادة انتخابه في أبريل.

وقال كريستي "أعتقد أنه تجاوز تاريخ البيع ، وأعتقد أن ترامب كذلك ، بالمناسبة" ، مضيفًا أيضًا أنه يعتقد أن عائلة بايدن "يجب أن تسمح له بالعودة إلى المنزل".

وأضاف كريستي: "أعتقد أن عائلته يجب أن تسمح له بالعودة إلى المنزل". "هل هم في الواقع مدفوعون بالحب لهذا الرجل ، أم أن الدافع هو الخداع؟"

كما أخبر كريستي دود أنه غير منزعج من كونه هدفًا لإهانات ترامب الأخيرة ، حيث علق على وزنه مشيرًا إليه باسم "سلوبي كريس كريستي".

وقال كريستي لصحيفة نيويورك تايمز: "لن أقول إن هذا لا يزعجني أبدًا. ترامب ليس أدونيس ، لذا من يهتم أن تأتى هذه التصريحات منه؟ عليه أن ينظر في المرآة. لطالما اعتقدت أنه من المضحك أن تكون لديه هذه الرؤية عن نفسه. أخبرني ذات مرة أن سبب جعل رابطة عنقه طويلة هو أنها تجعله يظهر أنحف ويجب أن أفعل نفس الشيء ".

وأوضحت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن كريستي ، الذي أعلن حملته الرئاسية الثانية في أوائل يونيو ، ينضم إلى قائمة المرشحين الآخرين الذين يتطلعون إلى مواجهة ترامب ، المتصدر الحالي في السباق الأولي للحزب الجمهوري ، والفوز بترشيح الحزب في عام 2024.

يعتقد كريستي أيضًا أن نائبة الرئيس هاريس تمثل "مشكلة" لبايدن وستضر بفرصه في إعادة انتخابه.

واعتبر أن الخلاف المتصاعد بين الخصمين الرئيسيين على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة يشبه "معركة مراهقين على الطعام".