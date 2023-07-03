مدينة إسنا تنفذ 24 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالقرى والنجوع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 21 للإزالات، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 11 حالة تعدى بإجمالي 1567.5 متر مربع بقرى إسنا توماس 1 والنجوع والكيمان والشغب، حيث أن التعديات عبارة أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نجحت الحملات في إزالة عدد 1 حالة فى المهد بنجع الكريمات التابعة لقرية الحلة، وذلك بمساحة 150 متر مربع، وحالة واحدة بعزبة أبو حمص التابعة لقرية الكيمان بمساحة 60 متر، حيث أن التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، وتم تنفيذ حملة ثالثة أسفرت عن إزالة عدد 11 حالة إزالة إشغالات على الطريق السريع مصر /أسوان أمام مسجد الشهيدين بقرية الشغب وتمت زراعة الأشجار، حيث أن التعديات عبارة عن أكشاك وإشغالات للطريق، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص، قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، بالتنسيق مع قسم شرطة الأقصر، بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت التصدي لأعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة نجع القباحي الشرقي.



إزالة التعديات فى مدينة إسنا



تنفيذ 24 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية



جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة



حملات ازالة التعديات على أملاك الدولة



مدينة إسنا تنفذ 24 حالة تعدي على أملاك الدولة



