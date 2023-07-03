محافظ المنيا : ذبح 853 رأس ماشية بالمجان فى مجازر المحافظة



وأشار المحافظ إلى أن مديرية الطب البيطرى قامت خلال أيام عيد الأضحى بالإشراف على ذبح 853رأس ماشية بواقع 507 أهالى و 170 جمعيات و 176جزارين، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها وذبحها فى المجازر مجانا.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا قيام المديرية بتنفيذ 15حملة تفتيشية على الأسواق خلال العيد بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط وردع المخالفين، وتحرير المحاضر لهم والتى بلغ عددها 38محضرا متنوعا، كما تم ضبط 203 كجم من اللحوم بواقع 129 كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط 74كجم لحوما مذبوحة خارج المجازر وبدون بيانات.

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن المجازر الحكومية بالمحافظة قدمت خدماتها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي ومنع الذبح بالطرق والشوارع وخارج المجازر وإجراء الكشف البيطري عليها حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة وصلاحية اللحوم.