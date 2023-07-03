محافظ الجيزة يشهد تسليم 2 طن من لحوم الصكوك لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية

كتبت – مرام محمد

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الإثنين تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم.

وشدد المحافظ على سرعة توزيع اللحوم وايصالها الي المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وثمن محافظ الجيزة مشروع صكوك الأضاحي والاطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وايصال المساعدات للمستحقين في القري والمراكز.

وأشار إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي، والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولي بالرعاية لتوسيع دائرة النفع علي المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف أنه تم مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين كما تمت عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل وفقاً للضوابط المحددة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد كمال مدير مديرية التضامن والسيد مسعد مدير مديرية الأوقاف.



محافظ الجيزة يشهد تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى



محافظ الجيزة يشهد تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى



محافظ الجيزة يشهد تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى



محافظ الجيزة يشهد تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى



محافظ الجيزة يشهد تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى



محافظ الجيزة يشهد تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى



محافظ الجيزة يشهد تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى