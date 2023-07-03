وقال عقار لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين:"نحن نتحدث عن مشاريع مشتركة، والمفاوضات جارية الآن، وليس فقط بين السودان وروسيا، بل وبين السودان ودول أخرى"، موضحا أن الحرب في أوكرانيا ربما أثرت بطريقة ما على المفاوضات.

وكان السفير السوداني في موسكو، محمد سراج، أعلن في مارس الماضي أن التعاون في مجال التنقيب عن المعادن وإنتاجها مجال يمكن للسودان أن يجتذب فيه استثمارات من روسيا، توقعا أن التعاون في هذا المجال سوف يتوسع مع مراعاة عدد من الاتفاقات التي تجري مناقشتها بين موسكو والخرطوم.

يُذكر أن شركة "روس جيولوجيا " وقعت في سبتمبر 2021 عقدًا مع السودان لإنشاء خريطة جيولوجية والبحث عن الذهب.

وقال مدير الشركة سيرجي جوركوف بعد بدء الصراع في السودان :"إن الشركة تواصل العمل في السودان بالرغم من الوضع السياسي الصعب".

وتعمل عدد من الشركات الروسية في مجال الجيولوجيا والتنقيب في باطن الأرض في السودان، بما في ذلك في صناعة تعدين الذهب. ويعد تعدين الذهب في السودان من أكبر الصناعات إلى جانب إنتاج النفط والزراعة، حيث يدر حوالي 70 بالمئة من إيرادات الميزانية السودانية.