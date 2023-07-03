ما الكمية الآمنة لاستخدام المحلى الصناعى من الأسبرتام في اليوم؟

كتبت أمل علام

الأسبارتام هو مُحلي صناعي تم تطويره لأول مرة في الستينيات - عن طريق الصدفة تمامًا - وتم طرحه في السوق بعد حوالي 20 عامًا، إنه أحلى بحوالي 200 مرة من السكر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، انه على عكس السكر، فهو لا يرفع مستويات السكر في الدم، مما يجعله بديلاً مفيدًا لمرضى السكر، كيميائيًا، يتكون الأسبارتام من 3 مواد - حمض الأسبارتيك (40 %) ، فينيل ألانين (50 %) والميثانول (10%).

أين يوجد؟

يضاف الأسبارتام إلى مئات المنتجات التي تسوق لنفسها على أنها "حمية" أو "خالية من السكر"، أشهر الأمثلة على ذلك هي المشروبات الغازية الدايت، وكذلك اللبان الخالى من السكر، تشمل الأمثلة الأخرى الزبادي قليل الدسم أو النظام الغذائي.

هل يوجد أسبارتام في المشروبات الغازية الزيرو؟

يسرد المنتج الأسبارتام في قائمة المكونات الخاصة به.

ما هي أخطاره؟

ارتبط استهلاك الأسبارتام بالصداع والدوار واضطرابات المعدة، ولكن كانت هناك مخاوف صحية أوسع نطاقا منذ سنوات، بما في ذلك أنها تسبب السرطان، وتغير القناة الأحيائية في الأمعاء، وتسبب الاكتئاب، وللمفارقة، تساهم في السمنة من خلال زيادة شهية الناس، ومع ذلك، فقد أعلن منظمو الصحة والغذاء مرارًا وتكرارًا أنها آمنة للاستخدام بعد تقييمات السلامة "الصارمة".

وهناك استثناء واحد، ولكن، الأشخاص الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتون، وهي حالة دموية وراثية نادرة، لا يمكنهم معالجة الفينيل ألانين - أحد اللبنات الأساسية للأسبارتام.

إذا كان الأشخاص الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتون يستهلكون فينيل ألانين، فيمكن أن يتراكم في دمائهم، مما يؤدي في النهاية إلى إتلاف أعضائهم الحيوية.

لهذا السبب بالتحديد، يجب إدراج الأسبارتام كمكون في أي منتج يحتوي عليه في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك البلدان الأخرى، يعاني واحد فقط من كل 10 الاف شخص من هذه الحالة.

ماذا يعني الحكم المحتمل؟

يعني القرار المفاجئ أن الهيئة الفرعية لمنظمة الصحة العالمية، الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) ، ستربط رسميًا بين استهلاك الأسبارتام والسرطان، هذا يعني أنه "من المحتمل أن يكون مادة مسرطنة للإنسان"، إنه وسط 5 فئات، ويعني "هناك بعض الأدلة على أنه يمكن أن يسبب السرطان لدى البشر".

يتم أيضًا إعطاء حالة خطر الإصابة بالسرطان للمرحلة 2 B في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان IARC إلى مستخلص الصبار والرصاص والعديد من عوامل التلوين، للمقارنة، تعتبر اللحوم الحمراء "مسببة للسرطان على الأرجح للإنسان" أو 2A - وهي مرحلة واحدة أعلى من شريحة الأسبارتام المتوقعة.

وقالت الوكالة الدولية لبحوث السرطان سابقًا إن الحقول الكهرومغناطيسية التي تنبعث من الهواتف المحمولة تمثل خطر الإصابة بالسرطان بمرحلة 2B والأكريلاميد، وهي المادة ذات اللون البني والأسود التي تتشكل على الطعام من القلي أو الخبز، كخطر الإصابة بالسرطان 2A ، تستند تصنيفات الوكالة الدولية لبحوث السرطان إلى قاعدة الأدلة التي تشير إلى أن مادة أو خطرًا ما يشكل خطرًا مسرطنًا على الأشخاص وليس المخاطر الفردية.

قد يؤدي هذا، بناءً على ما وجده الخبراء، إلى نصح البريطانيين باستهلاك منتج واحد فقط يحتوي على الأسبارتام في اليوم أو الأسبوع، على سبيل المثال.

ما كمية الأسبارتام الآمنة للاستهلاك؟

حتى لو تم الإعلان عن أن الأسبارتام "من المحتمل أن يكون مادة مسرطنة" للإنسان، فإن مخاطر الفرد يمكن أن تختلف بشكل كبير، تحدد الوكالة الدولية لبحوث السرطان تصنيفها بناءً على دليل يربط مادة ما بالسرطان، وليس الخطر الفعلي نفسه .

يتم تحديد مستويات الاستهلاك الآمن من قبل هيئة منفصلة، وهي لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمعنية بالمضافات الغذائية.

سيقدم المشورة بشأن مستويات الاستهلاك الفردي، والتي يمكن بعد ذلك تكييفها من قبل الهيئات الصحية الوطنية، التوصيات الحالية لاستهلاك الأسبارتام اليومي الآمن هي 50 مجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم في الولايات المتحدة و 40 مجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم في المملكة المتحدة، هذا يضع التوصية البريطانية عند حوالي 2800 مجم لشخص بالغ يبلغ وزنه 70 كجم.

بالنظر إلى أن متوسط ​​علبة من المشروبات الغازية الدايت تحتوي على 180 ملجم من الأسبارتام الحقيقي، تقول جمعية الحمية البريطانية إن الشخص البالغ يحتاج إلى استهلاك 15 علبة يوميًا للوصول إلى المدخول اليومي المقبول من المُحلي.

هل ستواجه الشركات المصنعة رد فعل عنيف؟

قد يؤدي أي حكم من للوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC بشأن مخاطر الإصابة بسرطان الأسبارتام إلى رد فعل عنيف من المستهلكين، حيث يتجنب العملاء المنتجات التي تحتوي عليها بسبب مخاوف السرطان، وقد حدثت مقاطعات مماثلة من قرارات أخرى للوكالة الدولية لبحوث السرطان.

يمكن أن يؤدي رد الفعل العنيف من المستهلكين على الأسبارتام، من الناحية النظرية، إلى تغيير شركات الأغذية والمشروبات من مكونات منتجاتها.