لو وزنك زاد بعد العيد.. اعرف إزاى ترجع رشيق

كتبت نهير عبد النبى

بعد العيد وتناول الكثير من الأكلات المليئة بالزيوت والدهون وخصوصًا اللحوم والفتة والكوارع قد يتعرض الكثيرون لزيادة كبيرة فى الوزن وتراكم الدهون فى بعض المناطق ما يسبب الإزعاج للكثيرين، وحسب ما ذكره موقع helthy، هناك بعض النصائح التى يجب إتباعها لإنقاص الوزن وهى:

-ينصح دائما فى إنقاص الوزن بتجنب تناول الأطعمة الدهنية التى تحتوى على زيوت ودهون كثيرة واستبدالها بالأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية.

- الاكثار من شرب المياه وتجنب تناول المشروبات الغازية التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات واستبدالها بالعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية فهى تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.

-تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة حتى لا تتعرض للسمنة وتراكم الدهون.

-قلل من تناول السكريات والحلويات واستبدلها بالطعام الصحى والمسليات الصحية مثل الفواكه والفشار.