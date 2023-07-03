قطاع البترول والغاز يتبع نهجا غير تقليدى فى الاستثمار فى العنصر البشرى

كتبت – مروة الغول

أعطى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أولوية لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات غير التقليدية لتحقيق الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع منها:

1-تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتنسيق مع شركات البترول العالمية المختلفة لتقديم برامج متخصصة تشتمل على فترة تدريب عملية في مواقع هذه الشركات إلى جانب برامج نظرية ، وقد تم إطلاق نسختين من البرنامج .

2 -تنفيذ برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول، والذي يتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج المتخصصة بالتعاون مع شركات البترول العالمية لفرق السلامة .

3 -تنفيذ برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة في كفاءة الطاقة، والذي يتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج برعاية ودعم الاتحاد الأوروبى.

4 -إعداد خطة تستهدف تمكين الكوادر المميزة من أفضل خريجي برامج تنمية القدرات والاستفادة منها في جميع أنشطة القطاع، حيث تم اختيار بعض الكوادر للعمل بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة بالقطاع، كمشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، ومشروع إعادة هيكلة القطاع، وفرق العمل المختلفة فى مشروعات التطوير، بالإضافة إلى توظيفهم لشغل مناصب ووظائف قيادية لإحداث التغيير الإيجابي فى الشركات.