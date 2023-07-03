غارة إسرائيلية تستهدف مسجد الأنصار بمدينة جنين في الضفة الغربية

كتب: أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الاثنين، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لغارة على مسجد الأنصار في حارة الدمج بمدينة جنين الاحتلال الاسرائيلى.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم القوى الوطنية الفلسطينية في مدينة جنين مراد طوالبة لـ"اليوم السابع"، أن ما يجرى في الضفة الغربية هو شرارة لانتفاضة جديدة، مشيرا إلى وجود حالة من الغليان والغضب العام في مدن الضفة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة.

وأشار "طوالبة" إلى أن مخيم جنين جزء أصيل من الشعب الفلسطيني الذي لن يترك مدينة جنين تقاوم وحدها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى احتدام حدة المواجهات العسكرية في مدينة جنين وارتفاع عدد شهداء جنين إلى 9 فلسطينيين.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة في مدن الضفة الغربية باقتحام مدينة جنين ضمن عملية عسكرية أطلق عليها جيش الاحتلال "الحديقة والبستان"، وذلك بدعم جوي من الطيران الحربي الذي استهدف بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين بينهم 3 نتيجة القصف الجوي، بحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

بدورها، أكدت الصحفية الفلسطينية في جنين إيمان السيلاوي لـ"اليوم السابع" استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا على المدينة ويمنع دخول الأطقم الطبية والإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وأشارت الصحفية الفلسطينية، إلى أن عدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة الإصابات الحرجة داخل مخيم جنين وتحديدا في حي الحواشين، مؤكدة أن المواطنين والصحفيين يتواجدون أمام مستشفى جنين الحكومي الذي يبعد عدة أمتار عن مدخل جنين الرئيسي بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمداخل المدينة.

فيما أعلنت كتيبة جنين في الضفة الغربية، الإثنين، استهداف قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلى على أكثر من محور بالرصاص والعبوات المتفجرة، وذلك للتصدى لقوات الاحتلال التي تنفذ عملية عسكرية داخل مدينة جنين بالضفة الغربية.