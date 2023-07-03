ضبط 25 شيكارة دقيق مدعم و7 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعهم بالسوق السوداء بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بنواحي سمادون وشنشور بمركز أشمون قبل بيعهم بالسوق السوداء، كما تم التحفظ على 7 ألاف و 545 لتر مواد بترولية بمحطة تموين سيارات بمركز تلا بقصد الاستيلاء على الدعم والتربح بدون وجه حق ، وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع أرقام ( 21078 ، 21079 ، 9542) وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.

جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار يومين متتاليين للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية تمكنت خلال تلك الحملات من تحرير (362) محضر تموينى متنوع مابين (212) محضر مخالفات مخابز و (150) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.

وووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين باستمرار تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التموينية وربطها بالغرفة المركزية بالديوان العام لتلقى شكاوى المواطنين والاطمئنان على الحالة التموينية بنطاق المحافظة ، مشدداً بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.