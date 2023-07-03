اليوم السابع
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ضبط 215 قضية مخدرات وتنفيذ 59 ألفا و763 حكما قضائيا فى حملات خلال 24 ساعة

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:45 ص
ضبط 215 قضية مخدرات وتنفيذ 59 ألفا و763 حكما قضائيا فى حملات خلال 24 ساعة قوة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (215) قضية مخدرات، و(61) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (59763) حكما قضائيا متنوعا.

 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

كما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (102127) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

 

(29263) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(908) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) مخالفات موقف عشوائى.

(31) مخالفة شروط التراخيص.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

كما تم تحرير عدد (1597) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط (486) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، ورفع عدد (31) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.


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