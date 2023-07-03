ضبط 2000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء في بلقاس بالدقهلية

قاد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة تموينية فجر اليوم الأثنين الموافق 3 يوليو 2023، وذلك إستمرارا للحملات التي تشنها مديرية التموين خلال أجازة عيد الأضحي المبارك الرسمية، والتي يشارك بها عدد من مسئولي المديرية، حيث رافقه على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير الرقابة التموينية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، محمد صالح، سامى إبراهيم، ايهاب رجب، مجدى حموده من مأمورى الضبط القضائي، والتي توجهت ناحية مركز ومدينة بلقاس

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير 49 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 8 : 35 جرام، 44 محضر تصرف في إجمالى 134 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 25 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 3 محضر انتهاء من الإنتاج، 2محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 8 محضر عدم نظافة أدوات العجين،3 محضر تجميع 102 بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، 1محضر عدم وجود ميزان معتمد، 3 محضر تجميع 23 شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام،

وفى سياق متصل ضبطت الحملات 2000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء ( ألف لتر سولار، ألف لتر بنزين 80 )، يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية التموينية وتشديد الرقابة على المخابز ومدى جوده الخبز للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.