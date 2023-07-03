اليوم السابع
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الإثنين، 03 يوليو 2023 03:10 م
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ضبط 16500 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

الإثنين، 03 يوليو 2023 01:59 م
ضبط 16500 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية جانب من الحملات
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 16500 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على المحال التجارية بمركز كفر صقر.
 
قامت الرقابة التموينيه بمديرية التموين برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، بالإشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية وبمشاركة إدارة تموين كفرصقر، بتوجيه ضربه متلاحقة لتجار السوق السوداء، حيث تم المرور على معظم التجار الذين قاموا بصرف الكميه المخصصة لهم من شركة السجائر، أكثر من مرة وتبين قيامهم بالتصرف في كل الحصة بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.
 
 وأسفر المرور عن تحرير عدد 8 محاضر جنح ضد عدد 8 تجار ببندر كفر صقر قاموا بالتصرف في كميه قدرها 16500علبة سجائر وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وذلك بالمخالفه للمرسوم بقانون 95 لسنة 45 المنظم لشئون التموين ، وكذا المرسوم بقانون 163 لسنة 50، والخاص بالامتناع عن البيع بهدف الإحتكار والبيع بأزيد من السعر ، كما تم تحرير محضر جنح ضد احد أصحاب المحلات لحيازته كمية من السجائر. 

 


الشرقية

رقابة تموينية بالشرقية

تجار السجائر

كفر صقر



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