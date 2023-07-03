صحة المنوفية: تقييم ما تم فى حملة "100 يوم صحة "منذ بدء انطلاقها حتى الآن

عقد الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعا بحضور وكيلا المديرية مع مديري الإدارات الفنية المعنية ومديري الإدارات الطبية على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة وتقييم أعمال الحملة والتى انطلقت فعالياتها منذ يوم الأحد الموافق 25 يونيو.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

جاء الاجتماع بحضور مديري الإدارات المعنية بالمديرية الرعاية الأساسية، المبادرات الرئاسية، العلاجي، الصيدلة، المكتب الفني، تنظيم الأسرة، الثقافة الصحية، الإعلام والتربية السكانية، الأمومة والطفولة، التمريض، مركز المعلومات، الوقائي، الأغذية، التطعيمات، الترصد، الشئون الإدارية والأمن، العلاقات العامة ومديري الإدارات الطبية العشر.

وفي بداية الإجتماع قامت الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، بعرض بيان بإنجاز كل إدارة والمتحقق خلال الأيام السابقة وبيان الأعداد لكل منها وترتيب الإدارات من حيث الإنجاز، كما عرضت لبعض المشاكل فيما يتعلق بالتسجيل الإلكتروني وضرورة حلها.

وأوضح أحمد الضبع مدير مركز المعلومات، بعض الأمور الخاصة بالتسجيل وأنه قد تم التواصل مع الوزارة لتلافي أي أخطاء .

كما أكدت زهران على دور فرق التواصل المجتمعي في توعية المواطنين بأهمية الحملة وركزت على ضرورة أن يقدموا التوعية لهم فيما يخص العيادات وأنها تعمل في الفترة المسائية وتقدم خدماتها للأطفال والباطنة والنساء والجلدية.

وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، على ضرورة الإلتزام بالجدول الوارد من الوزارة لشرح كل ما يخص الحملة.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، أن التواصل معه لابد أن يكون فوري فيما يخص التواصل مع المستشفيات ونظام الإحالة .

وفي ختام الإجتماع وجه الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة الشكر للجميع للجهد المبذول خلال الفترة السابقة وخلال أجازة العيد .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه من المهم التركيز في الفترة القادمة على تلافي أي سلبيات والمحافظة على مركز متقدم على مستوى الجمهورية وأن تقوم فرق الإشراف بالمتابعة لعمل الفرق الطبية بجميع أنحاء المحافظة ومؤكداً على استمرار حملات التوعية وتكثيف الدعاية عن جميع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، وان يتم تغطية المصالح الحكومية بمجرد إنتظامهم و عودتهم للعمل وتقديم كافة الخدمات لهم " تنظيم أسرة - سمعيات - امومة وطفولة - سكر - ضغط - تطعيمات " .