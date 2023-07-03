شباب القليوبية: بدء تشغيل حمام سباحة نصف أولمبي ببنها خلال أيام بنظام حق الانتفاع

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأثنين، الموافق 3 يوليو الجاري، الأعمال الانشائية بحمام السباحة النصف أوليمبي بمركز شباب كفر مناقر ببنها، والذى يتم انشاؤه بنظام الاستثمار بحق الانتفاع B.O.T.

وأفاد الدكتور محمود الصبروط، بأن نسبة الأعمال بلغت 75% من الناحية الإنشائية، ومن المتوقع إنهاء الأعمال والاستعداد لبدء التشغيل خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باستثمار المساحات الغير مستغلة بمراكز الشباب، بالشكل الذى يساعد في تطوير المنشآت والبنية التحتية بالإضافة لمشاركة المستثمرين من الشباب والقطاع الخاص مما يساعد في خلق فرص عمل وزيادة الموارد المالية لمراكز الشباب.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.