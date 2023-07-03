اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب القليوبية: بدء تشغيل حمام سباحة نصف أولمبي ببنها خلال أيام بنظام حق الانتفاع

الإثنين، 03 يوليو 2023 03:27 م
شباب القليوبية: بدء تشغيل حمام سباحة نصف أولمبي ببنها خلال أيام بنظام حق الانتفاع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأثنين، الموافق 3 يوليو الجاري، الأعمال الانشائية بحمام السباحة النصف أوليمبي بمركز شباب كفر مناقر ببنها، والذى يتم انشاؤه بنظام الاستثمار بحق الانتفاع  B.O.T.
 
وأفاد الدكتور محمود الصبروط، بأن نسبة الأعمال بلغت 75% من الناحية الإنشائية، ومن المتوقع إنهاء الأعمال والاستعداد لبدء التشغيل خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باستثمار المساحات الغير مستغلة بمراكز الشباب، بالشكل الذى يساعد في تطوير المنشآت والبنية التحتية بالإضافة لمشاركة المستثمرين من الشباب والقطاع الخاص مما يساعد في خلق فرص عمل وزيادة الموارد المالية لمراكز الشباب.
 
وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.
 
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الجولة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الجولة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

خلال تفقد سير العمل
خلال تفقد سير العمل

حمام السباحة
حمام السباحة

 


اخبار القليوبية

شباب القليوبية

مراكز الشباب بالقليوبية

اخبار محافظة القليوبية

الدكتور محمود الصبروط

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

حمام سباحة

نصف أوليمبي

مركز شباب كفر مناقر ببنها

حق الانتفاع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة