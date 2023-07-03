زراعة المنوفية: حققنا طفرة متميزة خلال السنوات الأخيرة

المنوفية - محمود شاكر

قال المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن المديرية تسعى خلال الفترة الأخيرة إلى تحقيق حالة من الارتياح الكبير بين المزارعين لتحقيق أعلى معدلات من الإنتاج.

وأضاف التركاوى أن المحافظة بها 347 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض و11 محطة فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية تسعى جميعها إلى النهوض بخدمات الفلاح.

وأضاف التركاوى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم تفعيل كارت الفلاح ومنظومة التحول الرقمى فى اكتر مبادرة رقمنة الدولة، لافتا إلى أنه هناك مشروعا تنموية كثيرة مثل مشروع 30مليون بيضة على مساحة 20فدان بطاقة إنتاجية تصل إلى 39 مليون بيضة .

وتابع التركاوى أنه تم استطصلاح مساحة كبيرة من الأراضى بمدينة السادات، ما أدى إلى إضافة مساحة كبيرة بتوسع افقى فى الزراعة، علاوة على التطوير الحديث بالرى والتى بدأت تتم بشكل حديث بالرش والتنقيط بدلا من الرى بالغمر .

وأشار التركاوى إلى أنه تم إنشاء العديد من الصوب الزراعية فى إطار التوسع الرأسى الزراعات، علاوة على استنباط زراعات جديدة فى التقاوى سواء فى الهضر أو الفاكهة علاوة على مقازمة العديد من الأمراض .

وتابع التركاوى أنه تم انشاء مشروعات الإنتاج الحيوانى، انشاء 125 لتجميع الالبان والحصول على كوب لبن أمن ونظيف، وتم عمل حصر لكافة الالضى الزراعية من خلال منظومة التحول الرقم.

وأضاف التركاوى أن المحافظة بها 20 مجمع زراعى تم إنشاءها، خلال مبادرة حياة كريمة تضم مركز ارشادى ووحدة بيطرية وجمعية زراعية طبقا للتحديث والتنمية المجتمع الريفى، علاوة على العمل على زيادة فى المحاصيل الاستراتيجية .

وأكد التركاوى أنه تم العمل على زيادة الصادرات الناتجة من محافظة المنوفية من خلال وحدة انتاج علف تابعة لمديرية الزراعة وانشاء منافذ للحلوم المبردة والطازجة، بالإضافة إلى تربية 300 راس فى مزارع الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية لتوفير اللحوم اللازمة للمواطنين .

وأضاف التركاوى أن موسم التوريد للقمح يسير على قدم وساق، لافتا إلى أن نسبة التوريد للقمح وصلت إلى 94% من التوريد المستهدف حتى الآن وسط العديد من وسائل التحفيز للمزارعين من خلال الدعم بما يقرب 1000جنية على الطن بالمقارنة بالاسعار العالمية والتى يصل فيها طن القمح إلى 9000 جنيه بما يعادل 240 دولار للطن .



القمح بالمنوفية (1)



القمح بالمنوفية (2)



المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية (1)