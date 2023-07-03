دراسة تكشف السر وراء حاسة الشم القوية لدى القطط

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ولاية أوهايو السر حول حاسة الشم القوية لدى القطط، واكتشف الباحثون البنية المعقدة داخل أنف القطة والتي تساعد في قدراتهم الشمية الاستثنائية، بحسب ما نشر موقع "neurosciencenews".

ومن خلال نموذج الكمبيوتر والمحاكاة ثلاثية الأبعاد، لوحظ أن الهواء المستنشق ينقسم إلى مجريين مختلفين داخل أنف القط، مما يساعد في وظائف الجهاز التنفسي والشم.

وابتكر الباحثون نموذجًا حاسوبيًا ثلاثي الأبعاد مفصل للغاية لمجرى الهواء الأنفي للقطط.

وكشفت الدراسة أن الهواء المستنشق في أنف القط ينقسم إلى تيارين - أحدهما للتنفس والآخر لاكتشاف الرائحة.

تم العثور على بنية أنف القطة أكثر فاعلية 100 مرة في الكشف عن الرائحة مقارنةً بأنف مستقيم يشبه البرمائيات.

ووجدوا أن الهواء ينفصل إلى مجاري تدفق ، أحدهما يتم تطهيره وترطيبه والآخر ينقل الرائحة بسرعة وكفاءة إلى النظام المسؤول عن الشم - منطقة الشم.

ويعتقد الباحثون أن رأس القط المضغوط قاد تغييرًا تطوريًا نتج عنه هيكل مجرى الهواء المتاهة الذي لا يناسب فحسب ، بل يساعد القطط على التكيف مع بيئات متنوعة.

قال كاي زاهو، الأستاذ المشارك في طب الأذن والأنف والحنجرة في كلية الطب بولاية أوهايو وكبير مؤلفي الدراسة: "إنه تصميم جيد إذا فكرت في الأمر".

وأضاف "بالنسبة للثدييات، الشم مهم جدًا في العثور على الفريسة ، وتحديد الخطر، وإيجاد مصادر الغذاء، وتتبع البيئة كما يمكن للكلب أن يشم ويعرف ما الذي مر - هل كان صديقًا أم لا؟ ".

قام مختبر زاهو سابقًا بإنشاء نماذج من أنف الفئران والأنف البشري لدراسة أنماط تدفق الهواء، ولكن نموذج القط عالي الدقة وتجارب المحاكاة هي الأكثر تعقيدًا حتى الآن ، استنادًا إلى فحوصات التصوير المقطعي المحوسب الدقيقة لرأس القط وتحديد المستوى المجهري أنواع الأنسجة في جميع أنحاء تجويف الأنف.