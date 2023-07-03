خمول وتضرر الصحة النفسية.. خبراء أمريكيون يحذرون من أضرار العمل عن بعد

كتبت ـ رباب فتحى

حذر خبراء الصحة من الأضرار التي يتسبب بها العمل عن بعد على بعض الأشخاص، بعد ثلاث سنوات من تسبب وباء كورونا فى نزوح جماعي للموظفين من المكاتب.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن حوالي 22 مليون أمريكي لا يزالون يعملون عن بعد بشكل كامل حتى مارس 2023 ، وفقًا لبيانات مركز بيو للأبحاث.

واعتبرت الصحيفة، أن التحول إلى العمل عن بُعد غيّر حياة العديد من البالغين العاملين، مثل أولئك الذين يعانون من إعاقات أو يقدمون الرعاية لأفراد الأسرة، وتظهر الاستطلاعات أن الأمريكيين ككل يحبون العمل من المنزل.

لكن القيام بذلك له سلبيات، حيث تم ربط العمل عن بعد بقلة النوم ومشاكل الاسترخاء والصحة العقلية. كما أنه يشكل خطرًا على الصحة الجسدية.

ويخشى خبراء الصحة أن يؤدي نمط الحياة الخامل إلى حدوث جلطات دموية ومشاكل صحية طويلة الأمد مع قلة حركة العاملين عن بُعد أثناء النهار.

ويعاني العالم من أزمة قلة النشاط البدني لسنوات. وفي عام 2008 ، كان حوالي 31 بالمائة من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 15 عامًا أو أكبر "نشيطين بدنيًا بشكل غير كاف " ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

ويبدو أن هذه الأزمة قد تفاقمت بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء وربما تفاقمت بسبب العمل عن بُعد ، وفقًا لما ذكره روس أرينا ، أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة إلينوي بشيكاغو.

وقال أرينا "أحد الأسئلة الكبيرة هو هل سنعود مرة أخرى؟ أم هل سيصبح الوضع الطبيعي الجديد أن يتحرك العالم بدرجة أقل؟".

ويأخذ العامل العادي عن بُعد 16 خطوة فقط من سريره إلى مكان عمله، وفقًا لمسح 2022 من Upright ، وهو تطبيق يعزز صحة الظهر الجيدة. وتظهر العديد من الدراسات أن هؤلاء العمال أقل نشاطًا جسديًا من نظرائهم العاملين في المكاتب.

كما وجد الاستطلاع نفسه أن 54 في المائة من العاملين عن بعد والعاملين جزئيا عن بعد يعتقدون أن تحركاتهم خلال يوم العمل تقلصت بنسبة 50 في المائة أو أكثر خلال العام الماضي.

ووجد تحليل أجري عام 2021 من جامعة ستاندفورد، أنه بين عامي 2007 و 2016 ، زاد متوسط الوقت الذي يقضيه البالغون الأمريكيون في الجلوس من 5.5 إلى 6.4 ساعة في اليوم. بحلول أبريل 2020 ، كان 40% من البالغين الأمريكيين يجلسون أكثر من ثماني ساعات في اليوم.