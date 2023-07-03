حياة كريمة.. توزيع 10 آلاف شنطة آمنة من بدائل البلاستيك بقرى الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

قالت ليلى طه مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، بمحافظة الفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس يتعاون مع وزارة البيئة، فى مجالات متعددة فى العمل التنموى البيئى.

ولفتت طه إلى أن المجلس يبذل جهودا كبيرا فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للسيدات بالقرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

وأشار مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الفيوم، إلى أنهم قاموا بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بتوزيع 10 آلاف شنطة آمنة من بدائل البلاستيك بعدد 5 قرى، من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بواقع ألفى شنطة بكل قرية>