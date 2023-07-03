جامعة دمياط تحقق المركز 150 بتصنيف تايمز البريطانى للجامعات حديثة النشأة

دمياط - معتز الشربيني

أعلن فى لندن صباح اليوم الإثنين 3 يوليو تصنيف تايمز للجامعات حديثة النشأة (الشابة) THE Young University Ranking 2023، و هذا التصنيف يمنح ترتيبا لأفضل الجامعات على مستوى العالم التى مر على إنشائها خمسون عاما أو أقل، و لقد جاء ترتيب جامعة دمياط عالميا 150 من ضمن 200 جامعة، ومحققة بذلك المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية.



وجدير بالذكر أن جامعة دمياط أنشأت منذ أحد عشر عاما فقط، ويعد هذا الترتيب بمثابة انعكاسا لما وصلت إليه الجامعة فى وقت قياسى، حيث أصبحت تظهر فى معظم التصنيفات العالمية كجامعة مصنفة دوليا، بل و تتقدم من عام لآخر فى الترتيب بتلك التصنيفات، كما يوضح ذلك المجهود المضاعف الذى تبذله الجامعة من أجل تطوير البحث العلمى و المعامل و الأجهزة و المراكز البحثية، و الخطة العلمية التى وضعتها الجامعة من أجل تحسين الترتيب العالمى للجامعة و آليات متابعة تنفيذ تلك الخطة، كما يوضح اهتمام العلماء بالجامعة بالنشر الدولى فى أفضل المجلات و الدوريات العلمية.



و بهذه المناسبة يتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة، و يتقدم بالشكر و العرفان لقطاع الدراسات العليا والبحوث المعنى بهذا الملف و يتقدمهم الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور أمانى الدياسطى منسق الجامعة للتصنيفات الدولية لما تبذله من جهد كبير فى هذا الملف.