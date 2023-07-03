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جامعة القاهرة تغلق باب التقدم لمسابقة وقف الفنجرى لبحوث المجتمع 18 سبتمبر

الإثنين، 03 يوليو 2023 05:00 ص
جامعة القاهرة تغلق باب التقدم لمسابقة وقف الفنجرى لبحوث المجتمع 18 سبتمبر جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تغلق جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، يوم 18 سبتمبر المقبل، إذ أعلنت الجامعة إتاحة التقدم لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، فى الموضوع بحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".
 
ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023. 
 
جدير بالذكر أن مسابقة "الفنجري البحثية" تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005، وتكون مُتاحة أمام جميع المواطنين والباحثين من مختلف الأعمار والجهات بمصر، وتتم من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، وتهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات وغيرها من الموضوعات، وذلك في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصري.

التعليم العالى

جامعة القاهرة

البحث العلمى

مسابقة وقف الفنجرى

العمل التنموى والأهلى



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