توريد 533 ألف طن من محصول القمح بالشرقية للشون منذ بداية موسم الحصاد

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 237 طنا و840 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 533 ألفا و285 طنا و67 كيلو قمح.

أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على اصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

ناشدت المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهدأ في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.