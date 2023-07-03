اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 07:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تواصل توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج

الإثنين، 03 يوليو 2023 07:10 م
تواصل توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج حجاج بيت ألله الحرام
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان، حيث يحرص كثير من ضيوف الرحمن بعد الحج على زيارة طيبة الطيبة لزيارة الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والصلاة في المسجد النبوي، إلى جانب زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الإرتباط الوثيق بالسيرة النبوية.
 
ويشهد طريق الهجرة وقطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة، تواصل قدوم الرحلات من مكة المكرمة ، في مشهد إيماني بديع.
 
وتعمل الجهات ذات العلاقة علي متابعة وصول الحجاج إلى مساكنهم, بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية, ضمن منظومة الخدمات الجليلة والأعمال الميدانية التي يقدمها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة بمتابعة لجنة الحج بالمنطقة .

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة

السعودية تعلن نجاح موسم الحج.. بدء رحلات عودة الحجاج عقب انتهاء موسم الحج.. وزير الحج: بدء الاستعداد للموسم المقبل ولن تحدد مواقع لدول معينة بالمشاعر.. واستعدادات بمطار الملك عبد العزيز لمغادرة ضيوف الرحمن

الأحد، 02 يوليو 2023 06:00 م

"السبح والبخور والملابس".. أبرز هدايا الحجاج قبل مغادرتهم مكة

الأحد، 02 يوليو 2023 03:45 م

لجان بعثة الحج السياحي تستقبل أكثر من 5 آلاف حاج مصري بالمدينة المنورة

الأحد، 02 يوليو 2023 03:56 م

ضيوف الرحمن يودعون الأراضي المقدسة في طريقهم لأوطانهم.. بعثة حج القرعة تسهل إجراءات حجاجنا بالمطارات وتساعد الحالات الإنسانية.. الحجيج يشترون سبح ومصليات وملابس لإهدائها لذويهم فور عودتهم لبلادهم

الإثنين، 03 يوليو 2023 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة