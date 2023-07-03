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تنسيق الجامعات 2023.. إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بكليات التمريض والتربية

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بكليات التمريض والتربية وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يبدأ مكتب التنسيق لقبول الطلاب بالجامعات، تطبيق إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بالنسبة لشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية، فى تنسيق الجامعات 2023/2023، وذلك بالنسبة للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.
 
ويأتي ذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات إذ وافق على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الراغبين فى الالتحاق بكليات ومعاهد التمريض والمعاهد الفنية الصحية وكليات التربية النوعية.
 
ويجرى مكتب التنسيق استعدادات مكثفة خلال الفترة الحالية استعدادا لموسم تنسيق القبول بالجامعات 2023/2024 من حيث مراجعة موقع التنسيق وانهاء كافة الترتيبات اللوجيستية والمطبوعات تمهيدا لبدء موسم التنسيق بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة.
 
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد وافق على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).
 

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