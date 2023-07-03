شمال سيناء ـ محمد حسين

سجلت غرفة متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء تغيب 20 طالبًا بالشهادة الأزهرية بشمال سيناء عن أداء امتحان مادة الفيزياء اليوم.



وشهدت اللجان انتظام الامتحانات بكافة لجان الشهادة الازهرية في محافظة شمال سيناء دون شكاوى، والمقيد بها 218 طالبًا وطالبة في القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء في 7 لجان على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة.

وأعلن محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الازهرية، أنه من خلال المتابعة تبين تغيب 20 طالبا عن أداء الامتحان اليوم، لافتا أنه يبلغ عدد المقيدين 218 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 198 طالبا وطالبة بنسبة حضور بلغت 91%.

وأوضح أنه سبق انطلاق الامتحانات تجهيز اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية والتهوية المناسبة مع توفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية، ويتم متابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات.



